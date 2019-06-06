30 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iş adamının cezası mahkeme tarafından uygulandı!

Çin'de yaşları 14 ila 16 30 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan ünlü iş adamının cezası uygulandı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP ŞANTAJ YAPIYORDU

İş adamı Zhao Zhiyong, , Kaifeng şehrinin ticaret odası başkanlığının yanı sıra Kaifeng Halk kongresinin temsilciliği görevini yürütüyordu. Yapılan soruşturma kapasamında, Zhao'nun asistanı Liu Hongyang'ın Weishi şehrinde bulunan ortaokullardan gözüne kestirdiği kız öğrencileri kandırdıktan sonra çıplak fotoğraflarınıçekerek, Zhao ile ilişkiye girmemelerini istediğini, kabul etmeyenleri döverek şantaj yaptığı ortaya çıkmıştı. Zhao'nun asistanı Liu Hongyang 18 yıl hapis cezası almıştı. Olay yerel gazetelerde duyurulması ardından taciz olayı Çin'de çok konuşulmuştu.