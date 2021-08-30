30 Ağustos Zafer Bayramı
Atatürk Anıtına çelenk bırakılması Bisiklet turu startının verilmesi Şehitlikteki tören Şehitlik ziyareti KONYA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Anıt Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Atatürk Anıtına çelenk bırakılması
Bisiklet turu startının verilmesi
Şehitlikteki tören
Şehitlik ziyareti KONYA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Anıt Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru