30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Atatürk Anıtına çelenk bırakılması Bisiklet turu startının verilmesi Şehitlikteki tören Şehitlik ziyareti KONYA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Anıt Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelenk bırakılması

Bisiklet turu startının verilmesi

Şehitlikteki tören

Şehitlik ziyareti KONYA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Anıt Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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