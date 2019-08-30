Zafer Bayramı konserinde protokolün önünde oynamaya başlayan kadın herkesi şaşkına çevirdi

Zafer Bayramı konserinde protokolün önünde oynamaya başlayan kadın herkesi şaşkına çevirdi

Samsun'da Zafer Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen konserde bir kadının Samsun Valisi Kaymak ve komutanların da bulunduğu protokol karşısında oynamaya başlaması büyük şaşkınlık yarattı.

30.08.2019 11:41
Zafer Bayramı konserinde protokolün önünde oynamaya başlayan kadın herkesi şaşkına çevirdi

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

BİR ANDA OYNAMAYA BAŞLADI

Programda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği ekipleri konser verdi. Bu sırada isminin Muhteber Yılmaz olduğu öğrenilen bir kadın, Samsun Valisi Osman Kaymak ve diğer protokol üyelerinin karşısında oynamaya başladı.

Herkesin şaşkın bakışları arasında bütün meydanı dolaşan kadın, konserin bitmesinin ardından yerine geçti.

Zafer Bayramı konserinde protokolün önünde oynamaya başlayan kadın herkesi şaşkına çevirdi
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (43)

  • BAYRAM:
    İçindeki bayram coşkusu dışa vurmuş. Ona eşlik edenler olsa, herkes oynasa copcoşkulu olsa hoş olur.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • YANLIŞ HEMDE ÇOK YANLIŞ:
    30 AĞUSTOS BÜYÜK TAARRUZUN ÖNEMİNİ BİLSE BU ABLA BÖYLESİNE OYNAMAZ ZİLLE DAVULLA ÇENGİYLE DEĞİL KANLA ŞEHİTLERLE GAZİLERLE GURURLA ONURLA MAĞRUR VE GALİP BİR ŞEKİLDE TESİS EDİLEN CUMHURİYETİN DEĞERİNİ BİLİR ONA SAHİP OLMANIN SEVİNCİNİ YUNAN RAKKESELERİ GİBİ OYNAYARAK DEĞİL NENE HATUNCA GÖRDESLİ MAKBULECE KARA FATMA ÇAVUŞÇA KUTLARDI BU ŞEKİLDE KUTLAMA KEMALİST RUHA CUMHURİYETE TERS
    Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • KUFURMUS:
    lan tobe tobe senin yapacagin isi gelmissin kac yasina manyak.isin kirikmisindegisikmisin nesin atamiz bugunu bayram yapinderken dostadusmana karsi hergunumuz bayramda ama okadar sehitler verildiki zamanimisimdi git otur oturfugun yere atamizaduva et yoksa seni gavur askeri oynatacakti
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Vali, Kaymakam kim? Insanlar iclerinden geldigi gibi davranirsa mutlu olurlar. Protokol diye diye burunlarindan kil aldirmadiniz.
    Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
  • ŞERİATSİZ REZİL MEMLEKET:
    Arzuladıkları;muassir medeniyetin,insan tiplemesi...iyiki kıçını açmamış...
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • KIBRIS GAZISI:
    helal olsun bu gün Türk ulusunun bayrami degilmi Türk ve Islam düsmani emperyalistlere diz cöktürdürmemizin topraklarimiza dinimize gurur ve namusumuza göz dikenleri pisman etmemizin baslangic günü degilmi tabiki millet sevincinden oyniyacak bu gün vatanseverin bayrami keske yunan galip gelseydi kafasinda olan vatan millet hainlerinin ise aglama yas tutma günüdür
    Cevap Yaz 28 6 Yayından Kaldır
  • FERDİ ESEN:
    Ablanın şu hali özgürlüğün ana dili. Tebrik ederim Türk kadını , tebrik ederim seni. ZAFERİN RESMİDİR GÜLÜŞÜN.
    Cevap Yaz 23 12 Yayından Kaldır
Tüm 43 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.