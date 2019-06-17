3 yaşındaki Ayaz'a dehşeti yaşatan bakıcıyı işadamının dikkati ele verdi
Balıkesir'de, 3 yaşındaki Ayaz'ı ilaçla uyutup hastalanmasına neden olan Özbek dadı Gulnoza Rabieva yakalandı. Küçük kızına bakması için bakıcı bulan işadamı, gazetede okuduğu haberi hatırlayarak cani kadını tanıdı ve polise haber verdi.
Balıkesir'de özel hastane sahibi T.Y. de 4 yaşındaki kızına bakması için Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva ile anlaştı.
Ancak işadamı gün içinde gazetelerdeki haberlere bakarken gözüne ilginç bir şey çarptı. 'Bakıcı dehşeti' başlıklı haberi okuyan işadamı, işe aldığı bakıcı ile haberdeki kadının aynı kişi olduğunu fark etti. T.Y. daha sonra hemen polisi aradı.
HAYATI KABUSA DÖNDÜ
Balıkesir'de işlediği suçlar ortaya çıkınca kaçtığı İstanbul'da, bir işadamının evine bakıcı olarak gelen Gulnoza'nın, Yeni Asır'da çıkan haberdeki kişi olduğunu fark eden özel hastane sahibi T.Y. polisi arayarak durumu ihbar etti. Alınan ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, hakkında hırsızlık iddası bulunan bakıcıyı gözaltına alındı.İş kadını Yeliz Kılıç'ın hayatı, 3 yaşındaki oğlu Ayaz Kılıç'a bakması için Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva'yı işe almasından sonra kabusa döndü. Küçük çocuğa sürekli uyuması için ilaç veren, mama yerine süt tozu içiren Rabieva, annenin durumu fark etmesi üzerine evdeki değerli eşyaları da alıp kaçtı. Olaydan habersiz olan İstanbul'da özel hastane sahibi T.Y. de 4 yaşındaki kızına bakması için Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva ile anlaştı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Ancak işadamı gün içinde gazetelerdeki haberlere bakarken gözüne ilginç bir şey çarptı. 'Bakıcı dehşeti' başlıklı haberi okuyan işadamı, işe aldığı bakıcı ile haberdeki kadının aynı kişi olduğunu fark etti. T.Y. daha sonra hemen polisi aradı.
POLİSE DİRENDİ
Alınan ihbar sonrası önceki akşam saatlerinde eve gelen polis, hakkında hırsızlık iddiası bulunan genç bakıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul'da lüks villada gözaltına alınan bakıcının polislere direnerek kafa tuttuğu öğrenildi.
"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
ÖZBEK bakıcının yakalanmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Yeliz Kılıç "inşallah hak ettiği en ağır cezayı alır' dedi. Bakıcının haberini Yeni Asır'da görüp yakalanmasını sağlayan işadamı T.Y. ise "İyi ki Yeni Asır bu olayın haberini yaptı. Yoksa böyle bir tehlikenin farkına varamayacaktık" diye konuştu.
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bakın arkadaşlar niye yabancı bakıcılar bu ülkede iş buluyor inanın çocuğun yaşadıkları içimi yaktı ama bu aileye acımadım yav bizim ülke vatandaşları var ruslar ukranyalılar daha bir çok yabancı uyruklular bakıcılık yapıyor etmeyin bu yabancı hayranlığından vaz geçinCevap Yaz Yayından Kaldır
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2500 tl maaş veriyorlar. hem çocuğa bak, hem temizlik yap, hemde yemek yap, sabah 06:00 işbaşı gece en erken 00:00 paydos haftada yada 15 günde bir izin sonra suçu başkalarına at yok öyle yağma. . Evine temizlikçi tut yardımcı tut ama Evladına kendin bak toprağın altı birsürü kariyer sahibi ile dolu Evlatlarımıza iyi bir dünya değil . Dünyaya iyi evlatlar bırakalımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çocuk bakmaya değil zengin birini kafesleyip sermayeyi ülkesindeki kırıklarıyla yemeye gelmiş kokuşmuş!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ulan çalışacağım diye çocuğu bilmediğiniz insanlara emanet edersiniz.. kendiniz bakın olmezsiniz açlıktan... Eğer kocanız çalışıyorsa siz çalışmayın.. çocuğunuza bakın sizden daha iyi kimse bakmaz..Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırNE DOĞRUKİ BU OLSUN ;HERŞEY ÇÖP!: sonradan görme köylülere anlatamazsın , onlar daha kendi çocukluklarıyla mücadele halindeler; çocuklar toplu bakım evlerinde bakılmalı böyle değil bu yozlaşmış bir yetiştirme sistemi ve adilikten çakallıktan başka birley değil, yazık çocuklar dalavere ve kumpas i, çinde yetiştiriliyorlarYayından Kaldır