07.10.2019 18:02

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince (AİÇÜ) gerçekleştirilen "İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalı 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu sona erdi.

Ağrı Valiliğinin katkılarıyla organize edilen ve birçok ülkeden 80 bilim insanının katılımıyla 5 Ekim Cumartesi günü başlayan sempozyumda, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilim dünyasına katkıları ele alındı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi ve Fuat Sezgin'i sempozyumla gündeme taşımanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İslam alimi Ahmed-i Hani ve Prof. Dr. Sezgin'in önemi ve katkılarına değinen Karabulut, şunları kaydetti:

"Fuat Sezgin, İslam dünyasına ait zengin mirası gün ışığına çıkartarak medeniyetimizin yitirdiği kendine hürmeti, güveni ve insanlık tarihindeki yerini hatırlatmıştır. Hocamızın başyapıtı niteliğindeki 17 ciltlik Arap-İslam Bilimleri Tarihi eseri, bilim ve kültür hayatımızda önemli yere sahiptir. Felsefe tarihi üzerine çalışmalarının yer aldığı ve yakın zamanda tamamlanacak Arap-İslam Bilimleri Tarihi'nin 18. cildinin yanı sıra 5 ciltlik İslam'da Bilim ve Teknik ve onlarca eseri ile İslam dünyasının 8 asırlık kayıp halkasını ortaya çıkarmıştır. Sahip olduğu koleksiyon ile Frankfurt'tan sonra dünyada ikinci, ülkemizde ise ilk olan İstanbul'daki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Prof. Dr. Sezgin'in öncülüğü ile açılmıştır."

Sempozyum, değerlendirme toplantısıyla sona erdi.

Kaynak: AA