Zonguldak'ta Yüzer Vinç Dereye Sürüklendi, 5 Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ta Eren Enerji firmasına ait yüzer vinç, halatlarının kopması üzerine dereye sürüklendi. AFAD ekiplerinin başarılı çalışması ile yüzer vinçte görevli 5 kişi kurtarıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde Eren Enerji'ye ait limandaki yüzer vinç, bağlı bulunduğu rıhtımdan kurtularak hava muhalefeti nedeniyle sürüklenmeye başladı. Zonguldak Liman Başkanlığı ekipleri, romörkörler vasıtasıyla yüzer vinci müdahale edebilmek amacıyla açığa taşıdığı sırada halatları koptu. Bunun üzerine derenin ağzına sürüklenen yüzer vinçte görevli 5 personel, AFAD ekiplerinin başarılı çalışması ile bulundukları yerden kurtarılarak karaya çıkarıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. - ZONGULDAK