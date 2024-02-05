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Zonguldak'ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Davut Aslan'ın evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Aslan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Davut Aslan'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini yaptıktan sonra Davut Aslan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Davut Aslan Zonguldak Jandarma Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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