Haberler

Alaplı'da durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Alaplı'da durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde emniyet ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Emniyet uygulama noktasında durdurulan araçlarda ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen Bilgilere göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçe girişinde Asayiş ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 12 gram uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili araçta bulunan E.T, (24) ile F.E, (28) şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...