Zonguldak'ta Trafik Denetimleri Sürüyor
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezinde sürücülerin ehliyet, sigorta ve araç muayene belgelerini denetledi. Eksik evrakı bulunanlara cezai işlem uygulandı ve kontrollerin devam edeceği bildirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Fevzipaşa Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, ekipler sürücülerin ehliyet, sigorta ve araç muayene belgelerini kontrol etti. Denetimlerde eksik evrakı bulunan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür kontrollerini gün boyunca farklı noktalarda aralıklarla sürdüreceği belirtildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa