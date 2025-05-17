Zonguldak'ta Trafik Denetimleri Sürüyor

Zonguldak'ta Trafik Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezinde sürücülerin ehliyet, sigorta ve araç muayene belgelerini denetledi. Eksik evrakı bulunanlara cezai işlem uygulandı ve kontrollerin devam edeceği bildirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Fevzipaşa Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, ekipler sürücülerin ehliyet, sigorta ve araç muayene belgelerini kontrol etti. Denetimlerde eksik evrakı bulunan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür kontrollerini gün boyunca farklı noktalarda aralıklarla sürdüreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.