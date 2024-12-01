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Zonguldak'ta Orman Muhafaza Memuruna Saldırı: 3 Gözaltı

Zonguldak'ta Orman Muhafaza Memuruna Saldırı: 3 Gözaltı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanda çalışmaları denetlemeye giden orman muhafaza memuru, kesimcilerden biri tarafından boğazından sıkıldı ve tehdide uğradı. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta ormanda kesimci olarak çalışanları kontrol etmeye giden orman muhafaza memuru, 3 şüphelinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu köyünde 30 Kasım günü yaşanan olayda, orman muhafaza memuru olarak görev yapan S.D. (61) ormanda kesimci olarak çalışanları kontrol etmek için sahaya geldi. İddialara göre kesim yapan S.K. (36), S.K. (37) ve H.K. (35); görevli memur S.D.'nin boğazını sıktı, tehdit ve hakarette bulundu. Yaşanan arbede çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anı ise amatör kameraya yansıdı. Şüphelilerin; S.D. ile önceye dayalı bilinmeyen bir sebeple husumetli oldukları öne sürüldü.

Olaydan sonra orman muhafaza memuru S.D. şüphelilerden şikayetçi oldu. Üç şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları devam eden şüphelilerin Devrek Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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