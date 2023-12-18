Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması soncu 23 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Saltukova beldesi mevkisinde meydana geldi. Sudenur Garip (23) idaresindeki 67 ZT 207 plakalı Peugeot marka otomobil Gökçeler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta sürücü Sudenur Garip olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç kadının cansız bedeni araçtan çıkartılarak Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK