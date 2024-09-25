Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Cinayet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Talebi

Zonguldak'ta Cinayet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Talebi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta, 78 yaşındaki Ali Genç'i keserle öldüren Fikret Canbaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dava, azmettirici olduğu iddia edilen O.K.'nın beraatiyle sürüyor.

Zonguldak'ta iki yıl önce gurbetçi komşusu 78 yaşındaki Ali Genç'i keserle vurarak öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki sanık Fikret Canbaz ve azmettirici olduğu iddia edilen O.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığı mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Sanık Canbaz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fikret Canbaz, Ali Genç'in oğlu ve taraf avukatları son duruşmada salonda hazır bulundu. İki yıl önce 4 Temmuz günü Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde yaşanan cinayette, gurbetçi Ali Genç (78) Almanya'dan izne gelen torunu E.P. tarafından ölü olarak bulundu. Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Genç'in torunu E.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından evde bulunan bir çift ayakkabının sahibinin tespiti ile evden birtakım kıyafetlerin alındığın belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, olayın şüphelisinin Fikret Canbaz olduğunu tespit etti. Canbaz'ın evde bulduğu ayakkabıları giyerek kendi ayakkabılarını da evde bıraktığı ortaya çıktı. Bu süreçte Ali Genç'in torunu E.P. serbest bırakılırken olayın faili Fikret Canbaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canbaz'ın yanı sıra azmettirici olduğu iddia edilen O.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından mütalaa sunuldu. Canbaz'ın 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Duruşmada başka suçtan bulunan O.K. yer almazken, sanık avukatı haksız hükümleriyle birlikte Canbaz'ın lehine olan hususların uygulanmasını isteyerek makul tutukluluk süresi aşıldığı için tahliyesini talep etti.

Mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, O.K.'nın beraatını, Canbaz&ın ise 'canavarca hisle tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık Canbaz da "Yaptığım için çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Duruşma Canbaz'ın tutukluluk halinin devam edilmesiyle ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

zonguldak Politika Ali Genç Mahkeme Cinayet 3-sayfa Yargı

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 25. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });