Zonguldak'ta Cinayet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Talebi

Zonguldak'ta iki yıl önce gurbetçi komşusu 78 yaşındaki Ali Genç'i keserle vurarak öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki sanık Fikret Canbaz ve azmettirici olduğu iddia edilen O.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığı mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Sanık Canbaz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fikret Canbaz, Ali Genç'in oğlu ve taraf avukatları son duruşmada salonda hazır bulundu. İki yıl önce 4 Temmuz günü Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde yaşanan cinayette, gurbetçi Ali Genç (78) Almanya'dan izne gelen torunu E.P. tarafından ölü olarak bulundu. Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Genç'in torunu E.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından evde bulunan bir çift ayakkabının sahibinin tespiti ile evden birtakım kıyafetlerin alındığın belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, olayın şüphelisinin Fikret Canbaz olduğunu tespit etti. Canbaz'ın evde bulduğu ayakkabıları giyerek kendi ayakkabılarını da evde bıraktığı ortaya çıktı. Bu süreçte Ali Genç'in torunu E.P. serbest bırakılırken olayın faili Fikret Canbaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canbaz'ın yanı sıra azmettirici olduğu iddia edilen O.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından mütalaa sunuldu. Canbaz'ın 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Duruşmada başka suçtan bulunan O.K. yer almazken, sanık avukatı haksız hükümleriyle birlikte Canbaz'ın lehine olan hususların uygulanmasını isteyerek makul tutukluluk süresi aşıldığı için tahliyesini talep etti.

Mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, O.K.'nın beraatını, Canbaz&ın ise 'canavarca hisle tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık Canbaz da "Yaptığım için çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Duruşma Canbaz'ın tutukluluk halinin devam edilmesiyle ileri tarihe ertelendi. - ZONGULDAK