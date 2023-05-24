Zonguldak'ta 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik fiziki takip neticesinde operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 70 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 2 adet cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen bir kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - ZONGULDAK