Zeytin Dalı Harekatı'nda Silah Kazasında Şehit Düşen Onur Çapan Isparta'da Defnedilecek

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde yaşanan silah kazasında şehit olan Piyade Uzmanı Çavuş Onur Çapan, eşinin memleketi Isparta'da toprağa verilecek.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde yaşanan silah kazasında Piyade Uzmanı Çavuş Onur Çapan (33) şehit düştü. Çapan'ın şehadet haberi Isparta'da babasının evinde yaşayan eşine protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından Çapan'ın eşinin babasının evi ve sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Evli olan Çapan'ın biri 6, diğeri ise 3 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Isparta Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde 11 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın naaşı 12 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Isparta Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kılınacak cenaze namazı ve düzenlenecek törenin ardından Isparta Şehitliği'ne defnedilecektir. Şehidimizin mekanı cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun." denildi. - ISPARTA