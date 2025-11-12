Haberler

Zeynep Sözer, Çocuk Evi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Akar ailesini ziyaretinin ardından Çocuk Evi'nde çocuklarla bir araya geldi ve aile birliğinin, sevgi ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Çocuk Evi'nin ziyaret etti.

Zeynep Sözer, hane ziyaretleri ve çocuklara yönelik buluşmalar kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Akar ailesine misafir olan Zeynep Sözer, aile bireyleriyle samimi bir ortamda sohbet etti ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ardından Çocuk Evleri'ni ziyaret eden Zeynep Sözer, burada kıymetli yavrularımızla bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi ve ilgilendi.

Sözer, ziyaretlerinde aile birliğinin, sevgi ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, çocuklarımızın yüzündeki tebessümün en büyük mutluluk olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü

5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.