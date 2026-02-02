Haberler

Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı ölümden döndü

Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı ölümden döndü
Güncelleme:
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte eğlence ve korku bir arada yaşandı. Program çerçevesinde zeybek oynamak için sahneye çıkan Belediye Başkanı, oyununu tamamlayıp sahneden indiği sırada birden çıkan fırtına sahneyi ve dev ekranı devirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

  • Kuyucak Belediye Başkanı Doğanca, bir programda sahneye çıkarak zeybek oynadı.
  • Başkanın sahneyi terk etmesinden hemen sonra, sahne kurulumuna aniden bastıran fırtına vurdu.
  • Fırtına nedeniyle sahnenin arkasındaki dev LED ekran, büyük bir gürültüyle sahneye devrildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen program, halktan yoğun ilgi gördü. Semt pazarında gerçekleştirilen program çerçevesinde sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı zeybek oynadı.

FIRTINA SAHNE KURULUMUNU VURDU

Başkan Doğanca'nın sahnedeki zeybek performansı izleyenlerden tam not aldı. Başkan Doğanca sahneden indiği sırada aniden bastıran fırtına, sahne kurulumunu vurdu.

SAHNEYE DEVRİLDİ

Doğanca'nın saniyeler önce üzerinde bulunduğu alanın arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle sahneye devrildi.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Başkanın sahneyi terk etmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, yürekler ağza geldi. Ucuz atlatılan kaza amatör kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

