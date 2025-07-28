Yunus Polisi Ersin Cıstak Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus polisi Ersin Cıstak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekiplerinde görev yapan Ersin Cıstak, anne ve babasını görmek için gittiği Denizli'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Cıstak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aydın'da sevilen polis ekiplerinden olan Ersin Cıstak'ın ani ölümü ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu. - AYDIN