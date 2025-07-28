Yunus Polisi Ersin Cıstak Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Yunus Polisi Ersin Cıstak Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus polisi Ersin Cıstak, anne ve babasını görmek için gittiği Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cıstak'ın ani ölümü ailesini, sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus polisi Ersin Cıstak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekiplerinde görev yapan Ersin Cıstak, anne ve babasını görmek için gittiği Denizli'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Cıstak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aydın'da sevilen polis ekiplerinden olan Ersin Cıstak'ın ani ölümü ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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