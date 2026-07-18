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Yüksekova-Van yolunda kaya parçaları ulaşımı aksattı

Yüksekova-Van yolunda kaya parçaları ulaşımı aksattı
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Yüksekova-Van kara yolunda yol genişletme çalışmaları sırasında dağdan indirilen kaya parçaları yola döküldü, çift yönlü trafik kapandı ve onlarca araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri temizlik yaparak yolu kontrollü olarak trafiğe açtı.

Yüksekova-Van kara yolunda yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında dağdan indirilen kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, onlarca araç yolda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Van kara yolunun Yeni Tünel mevkisinde devam eden yol genişletme çalışmaları esnasında, yamaçlardan kontrollü olarak indirilen kaya parçaları yola döküldü. Kaya kütleleri nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolda temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kaya parçalarının bir kısmı temizlenerek, yol aralıklarla ve kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Güvenli geçişlerin sağlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı normale döndü. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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