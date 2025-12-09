Yüksekova'da yoğun kar yağışı uçak seferlerini durdurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçuşların durmasına neden oldu.

Yüksekova'da sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışın şiddetini artırması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi sebebiyle hava ulaşımında büyük aksaklık yaşandı. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılması planlanan tüm uçak seferlerinin kar yağışından dolayı iptal edildiği öğrenildi.

Benzer şekilde, Ankara'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının şiddetinin ve görüş mesafesindeki düşüşün uçuş emniyetini tehdit ettiğini belirterek, hava şartlarının normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını kaydetti. - HAKKARİ