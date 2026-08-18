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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, 1 tutuklama

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, 1 tutuklama
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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda 126,22 gram sentetik kannabinoid, sentetik ecza, metamfetamin ve tabanca ele geçirildi. M.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 126,22 gr. sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza, 1,65 gr. sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,30 gr. metamfetamin, tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, A.C., B.K., O.K. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.C., B.K. ve O.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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