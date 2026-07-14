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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10,2 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10,2 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. A.Ş. isimli şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 10,2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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