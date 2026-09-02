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Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu
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Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Adıyaman'dan getirilen kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Yerköy'de bir iş yerinde 7 bin 400 dolu makaron ve 13 kilogram kıyılmış tütün, Akdağmadeni'nde ise bir şüphelinin iş yeri ve aracında 4 bin 760 dolu makaron ile 31 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'dan tütün getirileceği ve bir iş yerinde kaçak tütün mamullerinin satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 7 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ve 13 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Akdağmadeni ilçesinde ise Adıyaman'dan tütün getirileceği ve bir şüphelinin iş yerinde kaçak tütün mamullerinin satışının yapıldığı yönünde bilgi alındı. Şüpheliye ait iş yerinde ve aracında arama yapan jandarma ekipleri 4 bin 760 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 31 kg kıyılmış tütün ele geçirdi.

Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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