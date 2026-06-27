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Yozgat'ta tırın dorsesi üst geçide takıldı

Yozgat'ta tırın dorsesi üst geçide takıldı
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Yozgat'ta bir tırın açık kalan dorsesi üst geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle dorse ayrılarak asılı kaldı, şoför yara almadan kurtuldu. Vinç yardımıyla kaldırılan dorse nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Yozgat'ta tırın dorsesi üst geçide takılı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesinden çıkarak Cemil Çiçek Bulvarı'ndan kent merkezi istikametine doğru giden A.D. idaresindeki 66 ABP 419 plakalı tırın açık kalan dorsesi üst geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle dorse bölümü üst geçitte asılı kaldı ve tırdan ayrıldı. Şoför ise yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve karayolları ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla dorse üst geçitten indirildi. Yol, 1 saat trafiğe kapalı kaldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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