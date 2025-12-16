Haberler

Yozgat'ta tarihi objeler yakalandı

Yozgat'ta tarihi objeler yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın aracında tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Şahsın üzerindeki ve aracındaki aramalarda bakır tabak, bardak, gümüş sikke gibi nesneler bulundu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir şahsın aracında tarihi objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine göre harekete geçti. Bir şahsın tarihi eser ve objeler taşıdığı bilgisini alan ekipler Akdağmadeni ilçesinde şüpheli aracı durdurdu. İ.K. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda her biri tarihi eser niteliği taşıyan işlemeli bakır tabak, bardak, gürz başı, küp parçası, küllük ve 2 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Şahsın hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title