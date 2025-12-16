Yozgat'ta tarihi objeler yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir şahsın aracında tarihi objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine göre harekete geçti. Bir şahsın tarihi eser ve objeler taşıdığı bilgisini alan ekipler Akdağmadeni ilçesinde şüpheli aracı durdurdu. İ.K. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda her biri tarihi eser niteliği taşıyan işlemeli bakır tabak, bardak, gürz başı, küp parçası, küllük ve 2 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Şahsın hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT