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Yozgat'ta Kaza: Araç Şarampole Uçtu, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Yozgat'ta Kaza: Araç Şarampole Uçtu, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle bir araç şarampole uçtu. Sürücü H.K. kazayı yara almadan atlattı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ta meydana gelen kazada araç şarampole uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yakacık Mahallesinde meydana geldi. Tokat Artova'dan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Kasabasına seyir halinde olan 60 ACT 365 plakalı araç yağışlı havanın etkisiyle şarampole uçtu. Aracın sürücüsü olan H.K. olaydan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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