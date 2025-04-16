Yozgat'ta Kaza: Araç Şarampole Uçtu, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Yozgat'ta meydana gelen kazada araç şarampole uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yakacık Mahallesinde meydana geldi. Tokat Artova'dan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Kasabasına seyir halinde olan 60 ACT 365 plakalı araç yağışlı havanın etkisiyle şarampole uçtu. Aracın sürücüsü olan H.K. olaydan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT