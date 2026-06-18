Yozgat'ta kaybolan yaşlı adam sağ sağlim bulundu
Yozgat'ta kaybolan 80 yaşındaki Y.T., jandarma ekiplerinin araması sonucu köyün 2 kilometre uzağında sağ olarak bulundu. Yaşlı adam, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Yozgat'ta kaybolan yaşlı adam sağ sağlim bulundu.
Yozgat kent merkezine bağlı köyde 80 yaşındaki Y.T. isimli yaşlı adamın kaybolduğunun bildirilmesi üzerine Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin sahada gerçekleştirdiği aramalarda köyün 2 kilometre uzağında arazide sağ bulunan yaşlı adam gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla sağlık ekiplerince teslim alınarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı