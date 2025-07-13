Yozgat'ta Elektrik Direğinden Kopan Kablo Tarım Arazisine Zarar Verdi

Yozgat'ta elektrik direğinden kopan kablo ekili alan ve meyve ağaçlarının yanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yoncalık Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi (ÇEDAŞ) personeli tarafından elektrik direğinde onarım çalışması yapılırken, kopan elektrik yüklü kablo buğday ekili alana düştü. Kabloda oluşan ark kuru buğdayların yanmasına neden oldu. Bir anda tarlayı alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de 3 dönüm buğday tarlası, 1 üzüm bağı, 2 vişne ağacı, 1 armut ağacı, 4 erik ağacı zarar gördü.

Kadışehri ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından ÇEDAŞ ve personeli hakkında 'Mala zarar verme' nedeniyle işlem başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT