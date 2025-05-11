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Yozgat'ta Biyokaçakçılık Denetimi ve Doğa Koruma Çalışmaları

Yozgat'ta Biyokaçakçılık Denetimi ve Doğa Koruma Çalışmaları
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Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki Karanlıkdere Vadisi'nde jandarma ekipleri biyokaçakçılık üzerine denetim gerçekleştirdi. Ayrıca, nesli tehlike altında olan Centaurea Aksoyi-Peygamber Çiçeği'nin bulunduğu alanlarda biyoçeşitliliği korumaya yönelik çalışmalar yapıldı ve sahipsiz köpeklere yiyecek bırakıldı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki Karanlıkdere Vadisi'nde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından biyokaçakçılık hakkında denetim gerçekleştirildi.

Şefaatli ilçesindeki Karanlıkdere Vadisi'nde türü tehlikede olan, 800-900 metrede sınırlı olarak bulunan, mayıs-temmuz aylarında çiçek ve meyve veren, Centaurea Aksoyi-Peygamber Çiçeği 'Şahdügmesi' çiçeğinin bulunduğu alanlarda biyoçeşitlilik bitki türlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Ayrıca yerleşim yerinden uzak yerde bulunan sahipsiz köpeklere de yem bırakıldı. Hayvanların güvenli bir ortama götürülmesi amacıyla hayvan toplama ekiplerine bilgi verildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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