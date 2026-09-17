Yozgat’ta bilişim suçları şüphelisi gözaltına alındı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda bilişim ve dolandırıcılık suçlarından 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sorgun'da bilişim suçları ve dolandırıcılık suçlularına yönelik operasyon düzenlendi. 'Bilişim yolu ile hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçları kapsamında U.C.G. isimli şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere incelenmek el konuldu. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı