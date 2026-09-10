Haberler

Yolun karşısına geçmek isterken canından olan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya’da yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Begüm Fil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya'da yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Begüm Fil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kız, Akyazı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, Orhangazi Caddesi otobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ü. idaresindeki otomobil, otobüs durağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Begüm Fil'e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu bildirilen Begüm Fil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Begüm Fil'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Akyazı Süt Fabrikası yanında bulunan aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! 2 kişi öldü, avukat ağır yaralı
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı

Galatasaray'ın Sporting'ten 90+8'de yediği inanılmaz gol!
Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor

Seveni kadar nefret edeni var ama gramla satılıyor

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama