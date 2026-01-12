Haberler

Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gönen ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi Dibek Taşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametine seyir halinde olan Y.A. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Y.A. ile araçta yolcu olarak bulunan C.A. (27) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
