Yol şeridi çeken araca otomobil çarptı

Eskişehir'de yol şeridi çeken araca otomobilin çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Ankara-Eskişehir yolunda Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir otomobil, yol şeridi çeken araca henüz bilinmeyen sebeple çarptı. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle her 2 araçta da maddi büyük çapta hasar oluşurken, otomobil şarampole girdi. Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı