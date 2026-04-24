Yol şeridi çeken araca otomobil çarptı
Eskişehir'de yol şeridi çeken araca otomobilin çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında maddi hasar oluştu.
Kaza, Ankara-Eskişehir yolunda Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir otomobil, yol şeridi çeken araca henüz bilinmeyen sebeple çarptı. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle her 2 araçta da maddi büyük çapta hasar oluşurken, otomobil şarampole girdi. Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.
Trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı