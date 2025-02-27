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Yıkım Sırasında Çatı Düştü: Bir Yabancı Uyruklu Yaralandı

Yıkım Sırasında Çatı Düştü: Bir Yabancı Uyruklu Yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde yıkmaya çalıştığı evin çatı kısmı çöken yabancı uyruklu bir şahıs, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yıkmaya çalıştığı evin çöken çatısı ile birlikte düşen yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Cenk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tek katlı evi yıkmaya çalışan yabancı uyruklu H.E.A.V. (28), çöken çatı ile birlikte aşağı düştü. Yaralanan H.E.A.V.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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