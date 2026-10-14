Yenidoğan çetesi davasında iki doktor adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Yenidoğan çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Zeki Ötünç ile Rıza Keykubad tahliye edildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Hekimler, bebekleri öldürmek gibi bir amaç taşımadı"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fırat Sarı, soruşturmanın kamuoyunda çok yankı uyandırdığını, bugüne kadar söylediği hiçbir şeyin yalanlanmadığını belirterek, "Bebek ölümleri yaşanmadı. Hekimler, bebekleri öldürmek gibi bir amaç taşımadı. Burada bir örgüt yok. Türkiye'de iyi bir sağlık sistemi var. Bebeklere otopsi yapılmadı. Bu davaya ait hiçbir belge yok. Çorlu Reyap Hastanesi dışında bebeklerin öldüğü diğer hastanelerin hepsinde yenidoğan uzmanı var. Uzmanlar tanık olarak dinlenmedi bile. Bu soruşturmada hiçbir kamu hastanesinde kusur bulunmadı. Soruşturmadan sonra Türkiye'deki bebek ölüm sayıları arttı. Hazırlanan rapora itiraz ediyorum ve bebeklere otopsi yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar doktorlar Rıza Keykubad ile Zeki Ötünç'ün adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 26 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Duruşmalar Silivri'de görülmeye devam edecek

Öte yandan mahkeme başkanı, duruşmaların diğer celselerinin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Silivri Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüleceğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı