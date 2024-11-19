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Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Salonunda Adliye Ressamının Çizimleri

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin 47 sanığı, duruşmada adliye ressamının çizimlerine yansıdı. Dava süreci devam ediyor.

Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakim karşısında savunmalarına devam ediyor. Duruşma salonu adliye ressamının çizimine yansıdı. Öte yandan Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşma salonu adliye ressamı Cengiz Karslıoğlu'nun çizimine yansıdı. Öte yandan Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.

Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Salonunda Adliye Ressamının Çizimleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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