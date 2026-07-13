Yenidoğan çetesi davasında Avukat Aydın Mantar: "Bir bebeğin açlıktan öldüğüne dair illiyet bağı bulunabilecek bir husus raporda belirtilmemiştir"

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, "Bir bebeğin açlıktan öldüğüne dair illiyet bağı bulunabilecek bir husus raporda belirtilmemiştir. SGK'dan para almak için bu olayların yaşandığı söyleniyor ancak yabancı uyruklu ailelerde SGK hizmeti almak gibi bir durum söz konusu bile değil" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Cuma günü görülen duruşmada, sanıklar savunmalarını yapmışlardı.

"SGK'dan para almak için bu olayların yaşandığı söyleniyor ancak yabancı uyruklu ailelerde SGK hizmeti gibi bir durum söz konusu değil"

Duruşmanın bugün görülen oturumunda, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar konuştu. Avukat Mantar, müvekkilinin Alkari bebek dışında diğer bebeklere müdahalede bulunmadığını belirterek, "Serdorava bebek ve 7 bebek yönünden yaşamayacaklarına dair rapor hazırlandı. Soruşturma savcısı sadece bir bebekten otopsi raporu almıştır. Diğer bebeklerden otopsi raporu almamıştır. Bir bebeğin açlıktan öldüğüne dair illiyet bağı bulunabilecek bir husus raporda belirtilmemiştir. Fırat Sarı sadece Alkari bebeğe dokunmuştur. Diğer bebelerle bir bağı bulunmamaktadır. Raporda, 34 doktorun imzası var ama tıbbi müdahaleye ilişkin imza yok. SGK'dan para almak için bu olayların yaşandığı söyleniyor ancak yabancı uyruklu ailelerde SGK hizmeti almak gibi bir durum söz konusu bile değil" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan diğer sanık avukatları da, aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlarını talep ettiler. Duruşma, diğer sanık avukatlarının savunmaları alınmak üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı