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Yenidoğan Çetesi Davası 6. Gününe Girdi

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İstanbul'da bebekleri haksız kazanç sağlamak amacıyla kendi hastanelerine sevk eden Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6. günü Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmada toplam 58 sanığın kimlik tespiti yapıldı.

Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 6'ıncı gününde devam ediliyor

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasının görülmesine 6'ıncı gününde devam ediyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 6'ıncı gününde, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan ve haklarında iddianame düzenlenen sanıkların kimlik tespitleriyle başladı. Öte yandan duruşma tarafların avukatlarının savunma ve beyanlarıyla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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