Yeniden Refah Partisi seçim irtibat bürosuna saldırı! O anlar kamerada

Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna saldırı düzenlendi.

SALDIRGAN AYAĞIYLA CAMI KIRDI

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

CAM KIRILINCA YERE DÜŞTÜ

Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs, ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri ise iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.