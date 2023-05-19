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Yeni Kaledonya açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem

Yeni Kaledonya açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Yeni Kaledonya'daki Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Kaledonya'daki Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güney Pasifik'teki ülkelere tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Fransa'nın denizaşırı toprağı olan Yeni Kaledonya'daki Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 37.7 metre derinlikte kaydedildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Vanuatu'nun bazı kıyı bölgeleri, Tonga ve Tuvalu, Fiji, Kiribati, Papua Yeni Gine, Guam ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı. Vanuatu Meteoroloji Kurumu, halka yüksek kesimlere çıkma konusunda uyarıda bulundu. Avustralya Meteoroloji Kurumu ise doğu kıyısındaki Lord Howe Adası için bir tsunami uyarısı yayınlayarak yaklaşık 450 kişiyi kıyı bölgeleri terk etmeleri konusunda uyardı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı da kıyı bölgeleri için uyarı yayınladı. - NOUMEA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeni Kaledonya Fransa Deprem 3. Sayfa Haberler

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