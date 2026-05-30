Bayram ziyaretine geldiği köyde öldürülen yazar Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Kurban Bayramı ziyareti sırasında yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürülen 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi. Şüpheli B.S. jandarma tarafından ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde, Kurban Bayramı ziyareti sırasında yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Vize'nin Küçükyayla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayten Öztürk ile yeğeni B.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Öztürk, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçtığı öne sürülen şüpheli B.S., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köy yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Ayten Öztürk'ün cenazesi, Küçükyayla köyüne getirildi. Köy meydanındaki cami çevresinde toplanan vatandaşlar cenazenin gelişini bekledi. Cenaze aracından indirilen Öztürk'ün naaşı önce aile evine götürülürken, burada yakınları tarafından dualar edildi.

Daha sonra köy camisinin avlusuna getirilen cenaze için helallik alındı. Yakınları ve köy sakinleri büyük üzüntü yaşarken, Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
