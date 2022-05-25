Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Haberler

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Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman'da, üst geçidi kullanmayarak yolun ortasına aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Adıyaman'da, üst geçidi kullanmayarak yolun ortasına aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 44 ABL 962 plakalı motosikletiyle Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan Fatih Bulut, üst geçidi kullanmayarak yola aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Fatih Bulut yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karayolları Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Fatih Bulut, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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