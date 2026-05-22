Maltepe'de aracıyla çarptığı yaşlı kadının ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

İstanbul Maltepe'de yaya geçidinden geçen Neşe Kasımoğlu'na çarparak ölümüne neden olan minibüs şoförü Mustafa Yıldırım, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılandığı davada tahliye edildi ve 91 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de 26 Mart'ta Mustafa Yıldırım (30) kontrolündeki minibüs, yaya geçidinden geçmekte olan Neşe Kasımoğlu'na (65) çarpmıştı. Ağır yaralanan Kasımoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan şoför Mustafa Yıldırım, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yıldırım'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yıldırım, hayatını kaybeden Neşe Kasımoğlu'nun çocukları ve taraf avukatları katıldı. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu da dosyaya sunuldu. Raporda Mustafa Yıldırım'ın kusurlu olduğu belirtildi.

"Ben geceleri uyuyamıyorum"

Mütalaa sonrası savunma yapan sanık Mustafa Yıldırım, "Ben gece uyuyamıyorum. Kaza anı gece gözümün önüne geliyor. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Cezalandırılmasını talep ediyorum"

Neşe Kasımoğlu'nun oğlu Yavuz Kasımoğlu ise, "Ben annemi morgda teşhis ettim. Ben de geceleri uyuyamıyorum. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık Mustafa Yıldırım'ın tahliye edilerek, 91 bin TL adli para cezası uygulanmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
