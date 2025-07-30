Yaralı Karaca, Vatandaşların Duyarlılığı ile Tedavi Altına Alındı

Yaralı Karaca, Vatandaşların Duyarlılığı ile Tedavi Altına Alındı
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle tedavi altına alındı. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar karacayı hayatta tutmak için su verdikten sonra, ekipler tarafından tedavi sürecine alındı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, vatandaşların duyarlılığı sayesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yol kenarında yaralı karacayı fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar, karacaya su içirerek hayatta kalmasına yardımcı oldu.

Ekiplerce teslim alınan karaca, tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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