Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

YAYINLANMAYAN SAHNELER DİZİDEN ATILMAYACAK

Bu kararın ardından Aybüke Pusat'ın diziye nasıl veda edeceği merak konusu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın yaptığı açıklamada, "Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir" cümlesi dikkat çekmişti. Bu ifade Aybüke Pusat'ın stok bölümlerdeki sahnelerinin atılacağı şeklinde algılandı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aybüke Pusat'ın yayınlanmayan sahnelerinin diziden atılmayacağı öğrenildi.

EKSİK SAHNELER TAMAMLANACAK

Dün öğlen yapım şirketi Tims&B'nin ofisine çağrılarak TRT'nin aldığı kararın iletildiği Teşkilat dizisinde 2 sezondur Neslihan rolüne hayat veren Aybüke Pusat'ın yapım şirketinin ellerindeki 2 stok bölümdeki kalan eksik sahnelerini de tamamlayacağı belirtildi.