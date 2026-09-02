Husumetli saldırı: 2 tutuklu, 360 bin TL ceza

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde daha önceden husumetli oldukları kişiyi önce darbeden, ardından araçlarıyla takip ederek çarpan ve yeniden yaralayan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ayrıca toplam 360 bin lira cezai işlem uygulandı.

Olay, Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.K. (27) ve H.M. (27), daha önceden aralarında husumet bulunan B.A. (26) ile karşılaştı. İddiaya göre taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Ö.K. ve H.M., B.A.'yı yaraladı. B.A. daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, 2 şüpheli araçlarıyla peşinden gitti. Şüpheliler, takip ettikleri B.A.'nın aracına çarptıktan sonra yeniden saldırarak yaraladı ve olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olayla ilgili Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaralanan B.A.'nın yapılan kontrollerinde burnunun kırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında olayın güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde Ö.K. ve H.M.'nin kavga amacıyla araçtan indiklerinin tespit edilmesi üzerine, her iki şüpheliye ayrı ayrı 180 bin lira olmak üzere toplam 360 bin lira cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.K. ve H.M., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Yalvaç Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı