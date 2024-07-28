Yalova Merkez Camisi'nde Ayakkabı Hırsızlığı

Yalova Merkez Camisi'nde yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Merkez Camisi'ne namaz kılmak için giden 65 yaşındaki yaşlı adam, camiden çıktığında ayakkabılarını bulamadı. Yaşlı adam daha sonra durumu cami görevlilerine iletti. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde yaşlı adamın ayakkabılarını çalan şahıs görüntülere yansıdı. Ayakkabı hırsızının kendi ayakkabılarını bırakıp yaşlı adamın ayakkabılarını aldığı tespit edildi. - YALOVA