Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Yalova'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen S.Ö ve T.Ö'nün ikametine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 tabanca, 2 adet mermi, 78 adet sentetik ecza, 41,64 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, 2 parça halinde daralı ağırlığı 985 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. S.Ö ve T.Ö sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA