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Yalova’da polisten kaçtı, 450 bin lira ceza yedi

Yalova’da polisten kaçtı, 450 bin lira ceza yedi
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Yalova’nın Armutlu ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü ve araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu'da polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 yaşındaki U.M.K.'nin kullandığı 16 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Ekiplerin takibiyle başlayan kovalamaca, İskele mevkiine kadar sürdü. Sürücü, burada aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan U.M.K.'nin yapılan kontrollerde ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından sürücü ile araç sahibine, tespit edilen trafik ihlalleri nedeniyle toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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