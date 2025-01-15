Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Yalova'da Okul Servisi Yangına Yenik Düştü, Öğrenciler Kurtuldu

Yalova'da Okul Servisi Yangına Yenik Düştü, Öğrenciler Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Merkez'e bağlı Sugören köyünde seyir halindeyken alevler içinde kalan okul servisi, öğrencilerin olmaması sayesinde büyük bir faciaya yol açmadan söndürüldü. Yangın sonrası itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek yangını kontrol altına aldı.

Yalova'da faciadan dönüldü...Öğrenci servisi alevlere teslim oldu

YALOVA - Yalova Merkez'e bağlı Sugören köyüne öğrencileri almak için giden okul servisi seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Serviste öğrencilerin olmaması faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, İrfan Karabayır idaresindeki Sugören Muhtarlığına ait ve okul servisi yapan 77 ADH 719 plakalı midibüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Sugören köy yolunda sürücü aracını yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye sevk edilen Yalova itfaiyesi araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianı oluşmasını önledi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
img

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine büyük zam
img

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
img

Aziz Yıldırım Caner'in üzerini çizdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti servet kazandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.