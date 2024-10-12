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Yalova'da Kimyasal Fabrikada Amonyak Sızıntısı

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Yalova'nın Taşköprü beldesindeki bir kimyasal üretim fabrikasında boru çatlağından amonyak sızıntısı meydana geldi. Olayda hafif yaralanan iki işçiye oksijen tedavisi yapıldı.

Yalova'da kimyasal üretim gerçekleştiren bir fabrikanın boru çatlağında amonyak sızıntısı meydana geldi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 işçiye tedbir amaçlı oksijen tedavisi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan bir fabrikada bir boruda meydana gelen çatlaktan dolayı amonyak sızıntısı tespit edildi. Yaşanan sızıntı üzerine bölgeye Yalova AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede sızıntı kontrol altına alındı. Sızıntı nedeniyle 2 işçi hafif şekilde yaralandı. İşçilere tedbir amaçlı oksijen tedavisi gerçekleştirildi.

Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yönlendirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Taşköprü yalova

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